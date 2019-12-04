Названо самое уродливое здание России

Российский блогер Илья Варламов представил свой собственный рейтинг самых уродливых зданий в России в 2019 году. Первое место занял универсальный зал «Саранск-Арена» в центре города.

Варламов в своем ролике на YouTube назвал здание «надругательством над всем прекрасным, добрым и вечным». «Я когда это впервые увидел, то подумал, может, какой-нибудь цирк шапито не успел разобрать свои декорации? Но нет», — возмутился блогер. По его мнению, «Саранск-Арена» напоминает полицейскую фуражку.

Также в первую пятерку вошли здание железнодорожного вокзала в Самаре, торговый центр «Наутилус» в Москве, Дворец земледельцев в Казани и торговый центр «Дом купца Аносова» в Тамбове.

В октябре этого года Варламов представил свой рейтинг лучших и худших городов России. Худшими, по мнению блогера, стали Адлер, Чита, Йошкар-Ола, Уссурийск и Махачкала. Лучшими — Екатеринбург, Казань, Севастополь, Воронеж и Псков.

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