Uber построит гигантский полигон для беспилотников

Компания Uber купила участок земли в 240 гектаров недалеко от Питтсбурга для строительства испытательного полигона для беспилотных автомобилей. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на представителя компании.

Стоимость сделки составила 9,5 миллиона долларов. На участке появится тестовая трасса и смотровая площадка. Сроки строительства компанией не раскрываются.

Компания Uber вернулась к тестированию беспилотников в декабре 2018 года. Это произошло спустя девять месяцев после аварии в Аризоне, когда автомобиль компании, который двигался на беспилотном режиме, насмерть сбил пешехода.

В 2015 году Uber совместно с исследовательским центром Карнеги — Меллона открыл в Питтсбурге центр передовых технологий, а спустя два года построил искусственный город Альмоно.

В населенном пункте есть гигантская круговая развязка, контейнеры, большие объекты, заменяющие дома, а на дорогу без предупреждения выскакивают ходячие манекены. Таким образом компания тестирует свои беспилотники.

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