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Основатель Uber лишился работы

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Трэвис Каланик
Трэвис Каланик

Один из основателей и бывший генеральный директор Uber Technologies Трэвис Каланик покинет совет директоров к концу года. Об этом сообщает Reuters.

По словам Каланика, он хочет сосредоточиться на своем текущем бизнесе и благотворительной деятельности. В настоящее время он работает над стартапом по доставке еды.

Отмечается, что на протяжении последних семи недель сооснователь Uber регулярно продавал часть своих акций в этом сервисе и на данный момент продал более 90 процентов своей доли за 2,5 миллиарда долларов.

Каланик, который помог основать Uber в 2009 году, ушел со своего поста в июне 2017 года под давлением инвесторов на фоне ряда громких скандалов, связанных со слежкой за клиентами и водителями, а также сексуальными домогательствами.

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