Uber предоставил необычную услугу

Американский международный сервис по заказу такси Uber объединился с британским производителем обуви Charlotte Olympia и выпустил женскую обувь. Об этом сообщает Metro.

Компания представила золотистые босоножки на платформе и шпильке под названием Uber shoes.

Туфли выпущены лимитированной серией из 14 экземпляров и будут продаваться в лондонском магазине Harvey Nichols Knightsbridge до 15 ноября.

Их стоимость — 695 фунтов стерлингов. Однако при покупке пары 500 фунтов автоматически переводятся на счет в Uber-аккаунте клиента и могут быть потрачены на поездки в такси.

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В сентябре в семизвездочном отеле Burj Al Arab в Дубае представили самые дорогие в мире туфли Passion Diamond Shoes. Авторы пары — коллаборация брендов Jada Dubai и Passion Jewellers. Остроносые туфли на шпильке изготовлены из настоящего золота и украшены 15-каратным бриллиантом, обрамленным россыпью из 236 малых бриллиантов.

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