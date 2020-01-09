Названы лучшие для жизни города мира

Лондон занял первое место рейтинга «Лучшие города мира 2020», составленного экспертами Resonance Consultancy. Список опубликован на сайте консалтинговой компании.

В рамках соответствующего исследования аналитики оценивали города с населением от миллиона человек по ряду параметров, среди которых были климат, уровень безопасности, наличие инфраструктуры для отдыха и достопримечательностей, обеспеченность образовательными учреждениями, аэропортами, ресторанами и магазинами, доля образованных жителей, уровень доходов граждан, популярность города в социальных сетях.

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По итогам исследования рейтинг лучших для жизни мегаполисов мира возглавил Лондон, за ним следуют Нью-Йорк, Париж и Токио. Москва заняла пятую позицию списка, поднявшись за год на одну строчку. Российская столица стала мировым лидером по таким показателям, как развитость маршрутной сети аэропортов и обеспеченность музеями.

В топ-10 рейтинга также попали (в порядке убывания позиций в рейтинге): Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес и Рим.

Ранее в декабре был назван лучший город России — Тюмень. Качество жизни в Тюмени россияне оценили на 7,5 балла из десяти возможных. На второй позиции оказался Геленджик с 7,3 балла. Бронзовым призером назван Ейск (также 7,3 балла). Четвертое место рейтинга досталось столице Чеченской Республики — Грозному (7,2 балла). Пятое место занял Гурьевск (Калининградская область, 7,2 балла).

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