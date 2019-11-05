Семь городов Подмосковья вошли в десятку лучших по качеству жизни

Подмосковный Реутов занял вторую строчку после Москвы в рейтинге качества городской среды, составленном по поручению президента РФ. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на исследование Министерства строительства и ЖКХ.

Отмечается, что в Реутове уровень обеспечения людей жильем выше, чем в Москве, а качество общественно-деловой инфраструктуры лучше, чем в Петербурге.

Также в десятку лучших городов страны вошли еще шесть населенных пунктов региона: Видное, Красногорск, Одинцово, Истра, Мытищи и Долгопрудный.

В анализе качества городской среды участвовали также Дом.РФ и КБ «Стрелка». Всего эксперты оценили 1114 городов. При оценке учитывались 36 индикаторов, которые характеризуют жилье, улично-дорожную сеть, озеленение, деловую и социально-досуговую инфраструктуру, а также общегородское пространство. В частности, исследователи смотрели на количество ДТП и число не расселенного аварийного жилья.

По данным газеты, результаты исследования отразятся на размере субсидий регионам и оценке эффективности губернаторов.