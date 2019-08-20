Названы лучшие города для вечеринок

Определены города, в которых проходят лучшие вечеринки. Об этом сообщает портал Lonely Planet со ссылкой на исследование.

По его результатам, первое место досталось сербскому Белграду. Отмечается, что в городе можно найти развлечение по душе любому туристу — мероприятия проходят в клубах, барах, тавернах и на баржах. Кроме того, в Белграде доступное жилье (30 долларов за выходные) и алкоголь (два доллара за поллитра пива).

На втором месте оказался мексиканский Плая-дель-Кармен, а на третьем — Сингапур, в котором эксперты отметили высокий уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов (около 155).

На четвертом месте расположился Санкт-Петербург. На высоком месте в рейтинге его поставили из-за недорогого жилья, более 200 вариантов ночных заведений, а также «особой атмосферы города».

В топ-10 лучших городов мира также вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!