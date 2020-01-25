Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Прямой».

Он рассказал, что Донбасс может вернуться под контроль Украины сам, с помощью мирового сообщества. «Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент [Владимир] Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно», — заявил бывший украинский глава.

Для возвращения полуострова нужна другая схема, считает Кравчук. Он добавил, что Киев никогда не откажется от территориальной целостности и от Крыма. По его словам, полуостров находится в системе российских отношений, поэтому способ возврата будет другим, но точно сработает. Однако первый президент Украины не смог сказать, когда это произойдет.

Ранее в январе Кравчук заявил, что Украина состоит из трех маленьких стран и «не может найти в себе ДНК». «Мы страна разных интересов. Вот Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр», — сообщил он.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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