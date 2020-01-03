Кравчук рассказал о трех маленьких Украинах

Украина состоит из трех маленьких стран и «не может найти в себе ДНК», заявил первый президент республики Леонид Кравчук в разговоре с бывшим депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко в эфире телеканала ZIK.

«Мы страна разных интересов. Вот Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память», — сказал Кравчук.

Савченко ответила, что у украинцев есть много общего, и «ДНК крови» все-таки одинаковая.

Кравчук заявил, что ДНК проявляется в определенных условиях. «А когда условия такие, какие есть у нас, то мы не можем найти в себе ДНК», — сказал он, предложив сравнить Донецк и Львов. Савченко парировала тем, что «и там, и там есть шахтеры».

В декабре Кравчук заявил, что украинская государственность на несколько веков древнее русской.

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