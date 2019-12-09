Соратники Ельцина по-разному вспомнили просьбы Крыма и Донбасса в 1991 году

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, смутился из-за слов экс-главы администрации президента Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мы подписали Беловежские соглашения и нашли уникальный мирный выход из ситуации распада советской империи в неуправляемой форме. Но вот этой странной и удивительной конкретики я не знаю и не помню», — сказал Бурбулис.

Он предположил, что Филатов имел в виду что-то другое.

8 декабря Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. По его словам, они жаловались на расцвет националистических настроений в стране. Политик отметил, что тогда у команды Ельцина не было времени провести с Киевом переговоры о возможности референдума в этих регионах.

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков считает, что Ельцину «было наплевать» на судьбу полуострова, он думал лишь об изгнании Михаила Горбачева из Кремля.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств.

Крым присоединился к России весной 2014 года по итогам референдума. Результаты голосования не признают Киев, США и страны Евросоюза, считая полуостров оккупированной территорией. Москва настаивает на соблюдении норм международного права.

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