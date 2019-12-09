Пушков прокомментировал отказ Ельцина от Крыма

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ первого президента России Бориса Ельцина вернуть Крым в состав страны в 1991 году. Он написал об этом в Twitter.

Сенатор заявил, что у Ельцина была возможность «обусловить независимость Украины» возвращением Крыма в состав России. По его словам, тогдашний украинский лидер Леонид Кравчук был бы рад отдать такую цену за независимость страны. Однако Пушков считает, что у Ельцина была одна цель — выгнать Михаила Горбачева из Кремля, распустив Советский Союз. «На Крым ему было наплевать», — написал сенатор. События тех лет он назвал сговором в Беловежской Пуще.

Ранее бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов рассказал, что делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. Он заявил, что это «исконно наши земли», просто их отдали Киеву.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымчан. Российские власти отрицают все обвинения.

8 декабря 1991 года главы республик СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

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