Глава администрации Ельцина раскрыл просьбу Крыма и Донбасса в 1991 году

Делегации из Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году просили оставить их в составе России и не отдавать Украине. Об этом рассказал бывший глава администрации президента Бориса Ельцина Сергей Филатов, пишет газета «Взгляд».

«Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию», — сказал он.

По словам Филатова, у команды Ельцина «не было времени» провести с Киевом переговоры на тему права этих регионов организовать референдум по своей судьбе. Как рассказал бывший глава администрации Ельцина, тогда все думали «как бы России выжить вообще».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отрицают все обвинения.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали так называемое Беловежское соглашение, в котором заявили о прекращении деятельности Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев объявил о сложении полномочий.

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