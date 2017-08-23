Кравчук рассказал о включенном хитростью в состав Украины Крыме

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году Киев смог перехитрить Россию и сохранить советские границы республики. Об этом политик заявил в опубликованном в среду, 23 августа, интервью «Апострофу».

Отвечая на вопрос, как Киеву удалось оставить под своим контролем всю территорию УССР, в том числе и Крым, бывший глава государства подчеркнул, что в 1991 году он потребовал от органов власти продемонстрировать общую ответственность за происходящее в стране.

«Именно такой подход солидарной ответственности при конструктивном диалоге с Россией позволил нам — не побоюсь этого слова — перехитрить ее. Мы говорили о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины. Но мы говорили и о том, что Крым может заключать любые экономические, социальные, политические соглашения с Россией», — рассказал Кравчук.

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В этот же день бывший глава украинского государства высказал мнение, что отношения России и Украины вновь могут стать добрососедскими, если Москва вернет под контроль Киева Крым и будет урегулирован конфликт в Донбассе.

Днем ранее Кравчук заявил, что ухудшение отношений между двумя странами произошло из-за того, что Москва хочет контролировать соседнюю страну, «задушить ее в объятиях».

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Соглашение о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик (СССР) и о создании Союза Независимых Государств (СНГ) было подписано 8 декабря 1991 года лидерами России, Украины и Белоруссии в Беловежской пуще.