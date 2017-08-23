Кравчук рассказал о будущем отношений России и Украины

Отношения России и Украины вновь могут стать добрососедскими, если Москва вернет под контроль Киева Крым, будет урегулирован конфликт в Донбассе. Об этом в среду, 23 августа, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу «Факты».

По его словам, обеим сторонам выгодны добрососедские отношения. «Во-первых, границы такой протяженности, как украинско-российская, у нас нет больше ни с одним государством. Во-вторых, 22 процента украинского населения — это русские. На русском языке говорит почти половина украинцев. История наша связана веками. Мы связаны семьями, экономическими отношениями, производством, туризмом, культурой. Я бы хотел, чтобы это восстановилось», — сказал Кравчук.