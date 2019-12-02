В России ответили на слова Кравчука о древней Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков оспорил высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что украинская государственность якобы на несколько веков древнее русской. Соответствующий пост сенатор опубликовал на своей странице в Twitter в понедельник, 2 декабря.

«Русское гос-во [государство] начало оформляться задолго до Ивана Грозного», — написал он.

Сенатор также отметил, что государства Украина ни при Грозном не было, ни после него.

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Ранее в понедельник Кравчук выразил негодование по поводу того, что российская сторона считает себя «старшим братом» Украины. По его словам, Россия начала формироваться только при Иване Грозном, то есть на триста лет позже Украины.

В марте бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об «украинском происхождении» России и Белоруссии. Он также заявил, что крещение определило «европейскую сущность» Украины.

Бывший президент Петр Порошенко заявлял, что Москву основали киевские князья.

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