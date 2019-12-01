Пушкова высмеяли за незнание формы эчпочмака

Председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова высмеяли за то, что он в ходе программы «Кто хочет стать миллионером?» затруднился ответить на вопрос о форме эчпочмака — традиционной башкирской и татарской выпечки.

«Пушкова ВЫСМЕЯЛИ за недостаток фундаментальных знаний, которые должны быть у любого прогрессивного человека», — написали в Twitter «Я дико извиняюсь».

Пушков вместе с женой Ниной принял участие в программе 30 ноября. Вопрос о форме эчпочмака был девятым по счету — за правильный ответ на него полагается выигрыш в 50 тысяч рублей. Ответ на вопрос занял у пары шесть минут, причем им пришло прибегнуть к подсказке «50 на 50».

Алексей Пушков является кандидатом исторических наук, он преподавал в МГИМО на кафедре дипломатии. В настоящее время помимо политической деятельности ведет аналитическую программу «Постскриптум» на телеканале ТВЦ.

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