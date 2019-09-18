Пушков оценил новый украинский план по возвращению Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков назвал стратегию Киева по возвращению Крыма в состав Украины «не более чем фантомными болями». Об этом он написал в своем Twitter.

«Не будет ни "свободных зон", ни "ментальных сопряжений". Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть», — добавил он.

В Кремле очередной план по возвращению полуострова в состав Украины также сочли провальным. Член Госсовета Крыма Алексей Черняк отметил, что крымчане высказались за воссоединение с Россией не из экономических соображений, а из моральных. Кроме того, по его словам, Украина уже шестой год «загибается», и ни о каком экономическом расцвете речи не идет.

Ранее бывший глава внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж поделился своей стратегией по возвращению Крыма в состав Украины. По мнению Маломужа, жители полуострова сами захотят вернуться под контроль Киева после того, как Украина станет мощной экономической державой. Крым же, по его задумке, следует ввести в «свободную экономическую зону с международным форматом». «Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», — пояснил отставной силовик.

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