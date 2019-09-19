Пушков нашел альтернативу провалившимся Patriot

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что противоракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом. Об этом он написал в Twitter в четверг, 19 сентября.

Он счел «вершиной абсурда» введение ограничений за отказ приобретать системы, которые работают «с переменным успехом». По его мнению, теперь у страны не осталось альтернативы российским С-400.

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Ранее Помпео объяснил, почему средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии, в том числе американские Patriot, не смогли остановить атаку дронов на нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco. По его словам, иногда системы ПВО по всему миру демонстрируют противоречивый результат, и даже самые лучшие из них не всегда перехватывают цели. «Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха», — подчеркнул госсекретарь США. Вскоре он заявил, что угрожающее поведение властей Ирана не останется безнаказанным.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран.

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