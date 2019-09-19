CША отказались терпеть угрозы Ирана

Угрожающее поведение властей Ирана не останется безнаказанным. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

«Встретился с саудовским наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, чтобы обсудить беспрецедентные атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. США поддерживают Саудовскую Аравию и ее право защищать себя. Угрожающее поведение иранского режима не останется безнаказанным», — написал Помпео.

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Доказательства того, что за атакой на нефтяные объекты в Саудовской Аравии стоит именно Иран, США собираются представить на Генассамблее ООН на следующей неделе. Саудовская Аравия также заявила о том, что располагает такой информацией.

14 сентября Помпео уже высказывал обвинения против Исламской Республики: тогда он заявил, что Тегеран стоит за примерно сотней атак на Саудовскую Аравию и вместо деэскалации конфликта продолжает нападать. Такого же мнения придерживается и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран.

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