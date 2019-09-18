США нашли способ отомстить за атаку на Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал поручение министерству финансов страны существенно усилить санкции против Ирана. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте американского лидера.

«Я только что поручил министру финансов существенно увеличить санкции в отношении Ирана!» — написал Трамп. Подробности решения не приводятся.

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Утром 14 сентября произошел пожар на территории завода национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По официальной информации, возгорание началось в результате атаки БПЛА. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Разведка США подозревает, что на самом деле дроны были выпущены с территории Ирана. Иранцы обвинения отрицают.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек. В общей сложности от бомбардировок арабской коалиции пострадали 52 тысячи человек.

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