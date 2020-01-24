В российском городе построят новый «Москва-Сити»

В российском Красноярске появится аналог московского делового центра «Москва-Сити» — «Красноярск-Сити». На территории площадью 150 тысяч квадратных метров построят два бизнес-центра, пятизвездочный отель и храм, сообщает «7 канал».

«Красноярск-сити» планируют возвести в историческом центре — районе Стрелка рядом с ТЦ «Комсомолл». Объем инвестиций может составить 25 миллиардов рублей, пишет «Дела.ру».

Французская компания, которая уже реализовала в городе несколько проектов, выразила желание поучаствовать в строительстве и разместить поблизости станцию метро. По словам представителя организации, это приведет к созданию на Стрелке транспортно-пересадочного узла.

В «КрасноярскТИСИЗ», которая занимается проектированием подземки в городе, ответили, что задачи довести метро до будущего делового центра не стоит. «Но мы готовы выполнить любое пожелание краевых властей, которые являются фактически заказчиком проекта. Если действительно застройщик «Красноярск-Сити» готов финансово участвовать в строительстве метрополитена, то почему нет-то?» — сказал председатель совета директоров Олег Митволь.

Также он заявил, что «КрасноярскТИСИЗ» намерена завершить работы по запуску городского метро к 1 марта 2023 года.

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