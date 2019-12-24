В «Москва-Сити» построят самый высокий жилой небоскреб Европы

В международном деловом центре «Москва-Сити» появится новое здание, которое станет самым высоким в столице и самым высоким жилым небоскребом Европы — башня One Tower. Об этом сообщается в материале Стройкомплекса Москвы (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

One Tower построят рядом с башнями «Меркурий» и Grand Tower. 400-метровый небоскреб также станет вторым по высоте зданием в Европе после комплекса «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге (462 метра).

В здании будет 106 этажей, из них три подземных. Площадь объекта составит около 284,6 тысячи квадратных метров. One Tower — первая башня в «Москва-Сити» с квартирами (их планируемое количество — 1521), а не апартаментами (они имеют нежилой статус). На территории объекта создадут 5,7 тысячи рабочих мест.

Ранее специалисты оценили рыночную стоимость всех существующих проектов в «Москва-Сити». По данным на ноябрь 2019 года, она равнялась 701 миллиарду рублей.

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