Сирийскому следу в «Москва-Сити» нашли подтверждение

Администрация жилого комплекса «Башня Федерация» в международном деловом комплексе «Москва-Сити» подтвердила, что среди покупателей недвижимости в небоскребе есть сирийцы. Об этом сообщает ТАСС.
По словам гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова, иностранцев всего несколько процентов от общего количества собственников — это турки, сирийцы, китайцы и представители Латинской Америки. Их имен Смирнов не назвал.
Ранее сообщалось, что родственники сирийского президента Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в «Москва-Сити». Недвижимость приобрели двоюродный брат Асада военный Хафиз Махлуф, жена и золовка его старшего брата Рами. Еще три лота были оформлены на племянников Хафиза. Предполагается, что апартаменты купили для вывода денег из охваченной войной страны. Совокупная стоимость приобретенных объектов оценивается в 2,55 миллиарда рублей.
В Кремле заявили, что ничего не знают о покупке апартаментов в «Москва-Сити» семьей Башара Асада. «И нам не должно быть это известно. В России абсолютно свободный рынок», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ноябре 2019 года общая рыночная стоимость всех существующих проектов крупнейшего бизнес-кластера российской столицы «Москва-Сити» составила 701 миллиард рублей.