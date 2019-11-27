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Сирийскому следу в «Москва-Сити» нашли подтверждение

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Администрация жилого комплекса «Башня Федерация» в международном деловом комплексе «Москва-Сити» подтвердила, что среди покупателей недвижимости в небоскребе есть сирийцы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова, иностранцев всего несколько процентов от общего количества собственников — это турки, сирийцы, китайцы и представители Латинской Америки. Их имен Смирнов не назвал.

Ранее сообщалось, что родственники сирийского президента Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в «Москва-Сити». Недвижимость приобрели двоюродный брат Асада военный Хафиз Махлуф, жена и золовка его старшего брата Рами. Еще три лота были оформлены на племянников Хафиза. Предполагается, что апартаменты купили для вывода денег из охваченной войной страны. Совокупная стоимость приобретенных объектов оценивается в 2,55 миллиарда рублей.

В Кремле заявили, что ничего не знают о покупке апартаментов в «Москва-Сити» семьей Башара Асада. «И нам не должно быть это известно. В России абсолютно свободный рынок», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ноябре 2019 года общая рыночная стоимость всех существующих проектов крупнейшего бизнес-кластера российской столицы «Москва-Сити» составила 701 миллиард рублей.

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