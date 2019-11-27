Сирийскому следу в «Москва-Сити» нашли подтверждение

Администрация жилого комплекса «Башня Федерация» в международном деловом комплексе «Москва-Сити» подтвердила, что среди покупателей недвижимости в небоскребе есть сирийцы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам гендиректора ЗАО «Башня Федерация» Михаила Смирнова, иностранцев всего несколько процентов от общего количества собственников — это турки, сирийцы, китайцы и представители Латинской Америки. Их имен Смирнов не назвал.

Материалы по теме Высокий класс Чей это небоскреб? Головокружительный тест

Ранее сообщалось, что родственники сирийского президента Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в «Москва-Сити». Недвижимость приобрели двоюродный брат Асада военный Хафиз Махлуф, жена и золовка его старшего брата Рами. Еще три лота были оформлены на племянников Хафиза. Предполагается, что апартаменты купили для вывода денег из охваченной войной страны. Совокупная стоимость приобретенных объектов оценивается в 2,55 миллиарда рублей.

В Кремле заявили, что ничего не знают о покупке апартаментов в «Москва-Сити» семьей Башара Асада. «И нам не должно быть это известно. В России абсолютно свободный рынок», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ноябре 2019 года общая рыночная стоимость всех существующих проектов крупнейшего бизнес-кластера российской столицы «Москва-Сити» составила 701 миллиард рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru