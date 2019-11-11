Песков ответил на вопрос об элитных квартирах семьи Асада в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не осведомлен о приобретении людьми из окружения президента Сирии Башара Асада 20 апартаментов в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 11 ноября.

«И нам не должно быть это известно. В России абсолютно свободный рынок», — отметил представитель Кремля.

Ранее в понедельник газета Financial Times сообщила, что родственники сирийского президента с 2017 года приобрели на территории Москва-Сити объекты недвижимости на общую сумму 40 миллионов долларов. Издание подчеркивает, что таким образом выводятся деньги из охваченной гражданской войной страны.

В июле стало известно, что элитной недвижимостью в центре Москвы владеет королева Великобритании. Елизавете II принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке.

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