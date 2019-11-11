Стало известно о роли России в обходе Асадом санкций Запада

Россия помогает сирийским властям обходить западные санкции. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на организацию по борьбе с коррупцией Global Witness.

Издание указывает, что Москва с самого начала гражданской войны в Сирии позволяла президенту страны Башару Асаду, его семье и друзьям сохранять свои доходы и увеличивать их. В организации считают, что власти выводят из Дамаска свои активы, и одним из редких доказательств этого являются сделки с недвижимостью.

«Россия видит себя гарантом целостности сирийского государства и поэтому делает все для поддержания сирийского правительства, будь то в военном, политическом или экономическом плане. Так удается добиться лояльности Асада к Москве в целом», — заявила руководитель программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в аналитическом центре Chatham House Лина Хатиб.

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Как отмечается, семья и друзья Асада, среди которых есть представители сирийской разведки и бизнеса, владеют недвижимостью в Москве на по крайней мере 40 миллионов долларов. За последние шесть лет они купили по меньшей мере 20 квартир в «Москва-Сити» при помощи ливанских офшоров. В частности, одному из сирийских бизнесменов кредит предоставила ливанская организация Nylam Sal Offshore, с помощью которой он приобрел 11 квартир на 2112 квадратных метров.

В 2012 году газета The Wall Street Journal сообщала о банковских счетах сирийского президента в нескольких российских банках. Годом позже стало известно о других счетах Асада, которые он якобы использовал для крупных закупок нефти, оружия и продовольствия в Сирию, сообщало агентство Reuters.

Россия с осени 2015 года помогает правительству Сирии бороться с террористами. Антитеррористическая операция ВКС началась по просьбе Дамаска. В декабре 2018-го министр обороны Сергей Шойгу объявил о выводе основной российской группировки из Сирии.

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