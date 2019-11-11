Таинственные перемещения американских войск в Сирии попали на видео

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Крупную колонну техники Вооруженных сил США сняли на видео на востоке Сирии. Ролик, сделанный 10 ноября, опубликовал YouTube-канал Sputnik Arabic.

На ролике, снятом на телефон, видно, как военная техника под американскими флагами движется по шоссе. По данным от очевидцев, опубликованным Al-Masdar News, колонна насчитывала 172 единицы техники, в том числе танки.

Неясно, куда именно направились военные. Авторы издания считают, что эти войска могут разместиться на базах США в провинциях Ракка и Халеб на севере Сирии. Они подчеркивают, что, вопреки обещаниям президента США Дональда Трампа, американские военные появляются за пределами той области, в которой должны оставаться.

Позже в тот же день YouTube-канал радио «Голос Америки» VOA News опубликовал видео колонны в Сирии: подпись гласит, что военная техника патрулирует стратегически важное шоссе.

26 октября российское Минобороны показало снимки, сделанные космической разведкой, которые доказывали, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) добывали в Сирии нефть и вывозили ее.

24 октября власти США заявили, что планируют направить военных и танки в восточную часть Сирии. Это объяснялось желанием не допустить того, чтобы нефтяными месторождениями в этой области вновь завладели боевики. В сирийском парламенте в ответ заявили, что Дамаск намерен вернуть нефтяные месторождения на своей территории под государственный контроль.

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