Раскрыта полная стоимость «Москва-Сити»

Рыночная стоимость всех существующих проектов крупнейшего делового кластера российской столицы — «Москва-Сити» — в настоящее время составляет 701 миллиард рублей. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании Cushman & Wakefield, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Самыми дорогими объектами признаны комплексы «Башня Федерация» и «ОКО» — каждый из них стоит 120 миллиардов рублей. Второе место занимает «Город Столиц», оцененный в 85 миллиардов. Третье получил небоскреб «Башня Империя» (78 миллиардов рублей).

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Если рассматривать такой показатель, как стоимость квадратного метра, то самым дорогим комплексом в Сити является «Город Столиц», где «квадрат» стоит 294 тысячи рублей. На втором месте с небольшим отставанием «Башня на Набережной» (292 тысячи рублей за квадратный метр). На третьем — «Башня Федерация» (284 тысячи рублей за метр).

Самым дешевым зданием в «Москва-Сити» аналитики назвали «Сити Поинт» — его стоимость составляет всего 11 миллиардов рублей. По цене квадратного метра последнее место в рейтинге занимает «Северная Башня», где «квадрат» оценен в 192,6 тысячи рублей.

Ранее в ноябре стало известно, что родственники сирийского президента Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в «Москва-Сити». Совокупная стоимость всех купленных семьей апартаментов в Сити оценивается в 40 миллионов долларов (2,55 миллиарда рублей).

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