Месяц жизни в «Москва-Сити» оценили в четыре миллиона рублей

Самые дорогие апартаменты в деловом центре «Москва-Сити» сдаются по ставке 4 миллиона рублей в месяц, следует из материалов компании Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

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По подсчетам аналитиков, всего в октябре 2019-го в Сити арендаторам предлагается почти 300 апартаментов. Минимальная стоимость аренды жилья в деловом кластере — 170 тысяч рублей в месяц. Наибольший объем предложения представлен в сегментах трех- и двухкомнатных лотов — 133 и 117 объектов соответственно.

Арендовать в Сити апартаменты с тремя комнатами можно в среднем за 685 тысяч рублей. «Двушка» общей площадью около 120 квадратных метров обойдется в 526 тысяч рублей в месяц. Наиболее высокие ставки ожидаемо зафиксированы в сегменте многокомнатных апартаментов — 1,58 миллиона рублей/месяц за лот в среднем.

Ранее в октябре аналитики портала «Мир квартир» назвали самой дорогой съемной квартирой Москвы пятикомнатные апартаменты в гостинице «Украина» (отель Radisson Collection) за 3,5 миллиона рублей в месяц.

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