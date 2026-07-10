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13:12, 10 июля 2026Спорт

В парламенте Нидерландов призвали выгнать марокканских болельщиков из Европы в пустыню

Нидерландский политик Вилдерс призвал выгнать марокканских болельщиков из Европы в пустыню
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denny van der Vaart / Shutterstock / Fotodom

Депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал беспорядки в европейских странах с участием марокканских болельщиков после вылета их команды с ЧМ-2026.

Политик призвал использовать любые необходимые средства для восстановления порядка. «Выгнать этих бунтующих марокканцев из Европы обратно в африканскую пустыню вместе с их семьями. Такое разнообразие — смертельная болезнь, а принятие насилия в межкультурной среде — это измена», — написал Вилдерс.

Ранее сообщалось о беспорядках с участием марокканских фанатов в Лондоне. Столкновения с полицией были также зафиксированы в нескольких городах Нидерландов.

Сборная Марокко 9 июля проиграла в 1/4 финала чемпионата мира Франции. Трехцветные одержали победу со счетом 2:0 и вышли в полуфинал чемпионата мира.

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