Власти российского города обратились к жителям после атаки ВСУ

Глава Таганрога Камбулова призвала жителей не снимать последствия атаки ВСУ

Жителям Таганрога не следует выкладывать фото и видео с мест, где зафиксированы повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступила глава города Светлана Камбулова, ее обращение опубликовано в «Максе».

«Не давайте врагу информацию с адресными ориентирами. Не сейте панику. Помните! Лайки и просмотры не стоят вашей безопасности и безопасности ваших родных», — написала Камбулова.

Ранее в Таганроге в границах территорий, в которых специалисты зафиксировали повреждения после атаки ВСУ, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. До этого стало известно, что в домах города, попавших в зону чрезвычайной ситуации, объявили эвакуацию жителей.

Украинские беспилотники атаковали Таганрог 10 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что обломки дронов упали на морской порт города, в результате чего там разгорелся пожар.