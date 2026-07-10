Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 10 июля 2026Россия

Власти российского города обратились к жителям после атаки ВСУ

Глава Таганрога Камбулова призвала жителей не снимать последствия атаки ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителям Таганрога не следует выкладывать фото и видео с мест, где зафиксированы повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступила глава города Светлана Камбулова, ее обращение опубликовано в «Максе».

«Не давайте врагу информацию с адресными ориентирами. Не сейте панику. Помните! Лайки и просмотры не стоят вашей безопасности и безопасности ваших родных», — написала Камбулова.

Ранее в Таганроге в границах территорий, в которых специалисты зафиксировали повреждения после атаки ВСУ, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. До этого стало известно, что в домах города, попавших в зону чрезвычайной ситуации, объявили эвакуацию жителей.

Украинские беспилотники атаковали Таганрог 10 июля. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что обломки дронов упали на морской порт города, в результате чего там разгорелся пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В Кремле сделали заявление о продаже Турцией российских C-400
    Гостья интервью Дудя назвала ошибку в беседе с ним
    Новак заявил о дефиците топлива в России
    Под окнами российской многоэтажки ночью нашли кричащую беременную женщину
    Полковник прокомментировал заявление Сырского о расширении буферной зоны Россией
    В парламенте Нидерландов призвали выгнать марокканских болельщиков из Европы в пустыню
    Ювелирный бренд предложил россиянам украшение в виде канистры с бензином
    Власти российского города обратились к жителям после атаки ВСУ
    В Кремле ответили на вопрос о давлении США на Украину
    Еще одна иностранная авиакомпания приостановила рейсы в Россию
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok