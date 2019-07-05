Самый высокий жилой дом Европы построят в Москве

Небоскреб One Tower, который строится на территории ММДЦ «Москва-Сити», станет самым высоким жилым зданием Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

В здании будет 104 этажа, три из них — подземные, рассказал Хуснуллин, добавив, что небоскреб окажется на 60 метров выше предыдущего рекордсмена, «Башни Федерация», которая также находится в «Сити».

«Мы представляем проект самой высокой в Европе жилой башни, которая появится в "Москва-Сити". В настоящее время идет устройство тестовых свай и ограждение котлована», — рассказал Хуснуллин. По его словам, в здании будет запроектировано полторы тысячи квартир.

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«Мы назвали здание One Tower, то есть это должен быть объект номер один», — добавил заммэра.

Небоскреб станет первым на территории «Сити» объектом, в котором предлагаются не апартаменты, а квартиры. Строительство объекта займет около пяти лет, работы будет выполнять АО «Мосинжпроект».

Высота «Башни Федерация», ранее считавшейся самым высоким зданием и самым высоким жилым объектом Европы, составляет 374 метра. Ранее пальму первенства самого высокого объекта Европы забрал себе петербургский «Лахта-Центр», однако в этом небоскребе жилье не предусмотрено.

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