Полковник Матвийчук: Россия расширяет буферную зону в северных областях Украины

Россия действительно расширяет буферную зону в северных областях Украины, сообщил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы (ВС) России хотят создать буферную зону в северных областях Украины.

«Дело в том, что северные области Украины — это области, с которых была проведена диверсия против Курской области, и наш верховный главнокомандующий приказал эти территории включить в зону так называемого мира или буферную зону, с которой больше враги на нашу землю приходить не будут. Мы ее будем расширять до тех пор, пока они не перестанут наносить террористические удары по нашей территории», — высказался эксперт.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что буферная зона на границе России и Украины создается по вине Киева. По его словам, причиной ее образования является «агрессивная сущность киевского режима», а целью — «страхование безопасности» граждан России.

