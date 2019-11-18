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20 руферов подрались на крыше башни Москвы-Сити

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20 руферов, устроивших драку на крыше башни «Империя» комплекса Москва-Сити, задержаны в столице. Об этом в понедельник, 18 ноября источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

По данным агентства, конфликт произошел между охранниками здания и нарушителями, которые незаконно проникли на его территорию.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт произошедшего, отметив, что по окончании драки несколько человек были доставлены в полицию. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что руфер и видеоблогер Даниил Пустовалов проник с 14 приятелями на объект «Роскосмоса». Даниил и его друг снимали видеорепортаж, а их товарищи делали фотографии. После проникновения на территорию их заметила охрана. Группа скрылась с места и добралась до ближайшего леса, где их и задержали.

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