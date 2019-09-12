Стали известны подробности проникновения на объект «Роскосмоса»

Руфер и видеоблогер Даниил Пустовалов рассказал подробности проникновения на объект «Роскосмоса», о котором глава корпорации Дмитрий Рогозин сообщил 9 сентября, передает РИА Новости.

Группа из 14 человек проникла на территорию, где ранее испытывали макет «Бурана». Его утилизировали в 2006 году, но сохранилось здание с камерой для тепловакуумных тестов космических кораблей. Сегодня помещение арендуют для производства и складирования труб. Блогер рассказал, что снимал с другом видеорепортаж, другие участники делали фотографии.

«Мы собрались не только чтобы залезть куда-то, но и чтобы выпить вечерком. Собрались, в электричке выпили и поехали необычно провести выходные», — пояснил мужчина. Как только они проникли на территорию, их заметила охрана, и им пришлось бежать. Группу задержали в лесу.

В «Роскосмосе» заявляли, что задержали 17 человек — сначала троих, потом еще 14. В корпорации утверждали, что всего на объект хотели проникнуть 50 человек. Пустовалов отметил, что не знаком с первыми тремя нарушителями. Вторую группу задержали, потому что один из участников заранее предупредил полицию. Пустовалов также добавил, что на объект собирались не 50 человек. «Нас изначально было в чате девять человек, а там еще в итоге кто-то пару своих друзей взял», — утверждает он.

Пустовалов также сообщил, что группа не брала с собой никаких инструментов, которыми можно было бы нанести вред объекту — с собой у них были только камеры и алкоголь, чтобы «отдыхать». Он также подтвердил, что один из группы оказался выходцем из Украины — Рогозин говорил об «интересном» гражданстве задержанных.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил попытку проникновения на одно из предприятий корпорации с терактом в Беслане в 2004 году. Рогозин добавил, что в России недавно вспоминали события 1,2,3 сентября 2004 года. «Я там был эти три дня, в отличие от многих, и готовился к передаче [в обмен] на заложников», — сказал Рогозин. По его словам, если на объект проникнет блогер — это «ничего страшного, его посмотрят и отпустят, а если диверсионная группа?»

В 2004 году Дмитрий Рогозин, на тот момент глава фракции «Родины», вместе с депутатом Михаилом Маркеловым выразили готовность выйти к террористам и предложить им обменять себя на детей, находящихся в заложниках в бесланской школе. В тот день у Рогозина должна была быть конференция в аэропорту, но ее прервали из-за теракта.

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