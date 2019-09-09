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Рогозин вспомнил о Беслане после проникновения неизвестных на объект «Роскосмоса»

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Дмитрий Рогозин

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил с терактом в Беслане в 2004 году попытку проникновения на одно из предприятий корпорации, передает РИА Новости.

Рогозин добавил, что в России недавно вспоминали события 1,2,3 сентября 2004 года. Он отметил, что если на объект проникнет блогер — это «ничего страшного, его посмотрят и отпустят, а если диверсионная группа?».

«Я там был эти три дня, в отличие от многих, и готовился к передаче [в обмен] на заложников», — сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» отметил, что у задержанных нашли «много чего интересного», имея в виду в том числе их гражданство. Он также предположил, что происшествие заинтересует не только полицию. Рогозин добавил, что на предприятии находится база для тестирования ракетных двигателей, а посторонних задержали на сдаваемой в аренду земле. «Мое отношение к любым проникновениям, к любым непрошеным гостям отрицательное», — сказал Рогозин, отметив, что службу безопасности поощрили.

Как пишет Telegram-канал Baza, проникновение на объект произошло через «большую и очень старую дырку в заборе», а при себе у людей были только «фотоаппараты и баллончики». После задержания они рассказали, что хотели сфотографироваться на фоне предприятия, так как прошел слух, что его хотят снести. В их мобильных не обнаружили ничего подозрительного, кроме того, на всех якобы составили административные протоколы и отпустили.

8 сентября на территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) задержали 17 человек, пытавшихся проникнуть на закрытый объект. Отмечается, что охранники сначала поймали трех человек, которые хотели сделать фотографии на крыше и внутри объекта. Затем полиция выяснила, что на территорию хотели проникнуть до 50 человек. Утром 8 сентября на КПП и по периметру института задержали еще 14 человек.

1 сентября 2004 года террористы захватили школу № 1 в Беслане. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников — детей, их родителей, сотрудников школы. В результате теракта, ставшего одним из крупнейших в истории России, погибли 333 человека, 783 получили ранения. Все эти дни на месте событий работали российские и иностранные журналисты — теракт в Беслане стал одной из трагедий, освещавшейся прессой в прямом эфире. Спустя 15 лет после теракта «Медуза» поговорила о Беслане с журналистами, которые работали там во время захвата школы.

В 2004 году Дмитрий Рогозин, на тот момент глава фракции «Родина», вместе с депутатом Михаилом Маркеловым выразили готовность выйти к террористам и предложить им обменять себя на детей, находящихся в заложниках. В тот день у Рогозина должна была быть конференция в аэропорту, но ее прервали из-за теракта.

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