На закрытом объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек

На территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) задержали 17 человек, пытавшихся проникнуть на закрытый объект. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса», в состав которого входит НИЦ РКП.

Отмечается, что охранники института сперва поймали тех человек, которые хотели сделать фотографии на крыше и внутри режимного объекта. Злоумышленников передали полиции, которая выяснила, что всего на территорию НИЦ РКП планировали проникнуть до 50 человек. По данным полиции, они планировали совершить «вандальные действия по отношению к оборудованию».

Затем служба безопасности НИЦ РКП установила наблюдение на режимном объекте и утром 8 сентября на контрольно-пропускном пункте и по периметру института охранники задержали еще 14 человек. Всех задержанных доставили в ближайший отдел полиции, отметили в «Роскосмосе».

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