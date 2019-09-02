Рогозин огрызнулся на критику правительства

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter прокомментировал заявление вице-премьера России Юрия Борисова о необходимости привлечения к строительству космодрома Восточный компании Минобороны.

«А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле», — написал глава госкорпорации. Там же менеджер разместил твит, в котором сообщил, что «сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тысячи кубов бетона».

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В интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости» вице-премьер Юрий Борисов заявил, что создаваемая Минобороны военно-строительная публично-правовая компания может стать одним из подрядчиков при строительстве Восточного.

В январе премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании о финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса» и его подведомственных организаций заявил, что на космодроме Восточный в Амурской области построена только четверть из запланированных объектов.

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