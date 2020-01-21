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В России построят мегахрам

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В России построят самый большой в мире христианский храм, рассчитанный на 37 тысяч человек — собор Софии Премудрости Божией. Он появится на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», окормляемого схиигуменом Сергием (Николай Романов) — духовником Натальи Поклонской. Об этом пишет Znak.

Строительство мегахрама планируют начать в 2020 году. Высота здания будет достигать 77 метров, а высота центрального купола составит 22 метра при диаметре в 33 метра. Сооружение собираются сделать трехъярусным. Внутри него разместят два храма: нижний — площадью 11 тысяч «квадратов» на 20 тысяч человек и верхний — площадью 6,4 тысячи «квадратов» на 17 тысяч человек.

По словам прихожанки монастыря Жанны Рябцевой, строительство будет вестись на средства духовных чад отца Сергия, а также на пожертвования многочисленных китайцев, которые интересуются историей царской семьи и хотят пройти обряд крещения. Сам отец Сергий известен как один из лидеров царебожников. Священнослужитель утверждает, что когда Россия окажется под властью антихриста, то это будет человек «с маской Владимира Путина».

Около полутора лет ушло на урегулирование земельного вопроса. Для этого выделили 3,5 гектара земли бывшего фермерского хозяйства семьи Крековых. Супруги долго сопротивлялись и ходили по судам, которые встали на их сторону. Однако в июне 2019 года Рябцевой удалось убедить Крековых продать участок Екатеринбургской епархии. Сумма сделки не афишируется. Известно, что в ноябре 2018-го мэр Среднеуральска вел с фермерами переговоры о покупке земли примерно за 1,5 миллиона рублей. В начале 2019 года Крековым предлагали уже четыре миллиона рублей, но данная сумма далека от рыночной стоимости. Независимые эксперты оценивали участок в 240 миллионов рублей, рассказал Znak источник, знакомый с обстоятельствами сделки.

В пресс-службе РПЦ сказали изданию, что широкой дискуссии по поводу мегахрама не было. Руководитель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ РПЦ Владимир Легойда заявил, что ему известно о проекте даже меньше, чем журналисту Znak.

В настоящее время одно из самых больших религиозных сооружений в мире — это мечеть шейха Зайда в Абу-Даби. Она вмещает до 40 тысяч человек.

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