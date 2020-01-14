Россиянка переделала церковь в особняк

Уроженка города Мурома (Владимирская область) и ее муж-американец купили заброшенную 120-летнюю церковь в штате Мэриленд и переделали ее в особняк. Об этом сообщает новостной портал «Муром24».

В 2011 году россиянка Анастасия Путкова отправилась по программе Work & Travel в США, где и познакомилась с будущим мужем Гантером Дю Хоффманном. Молодые люди вскоре поженились, а в 2017 году приобрели здание церкви, поскольку хотели жить в «доме с историей». Покупка обошлась паре в 350 тысяч долларов (21,5 миллиона рублей), ремонт — в сумму более 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). «Если бы мы знали: термиты, холод... Но все преодолимо, главное — мы вместе», — рассказали супруги в интервью «Голосу Америки». Сейчас они стали местными знаменитостями и делятся в соцсетях фотографиями особняка.

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Всего в доме три спальни, две ванные комнаты, чердак и трехэтажная башня-колокольня. Также Дю Хоффманны отреставрировали оригинальные витражи прошлого столетия. За церковью расположено старинное кладбище. Супруги утверждают, что этот участок земли им не принадлежит, однако исправно ухаживают за могилами. «Пройдут годы, нас не станет на этом свете, а он (дом — прим. «Ленты.ру») будет стоять. Наша миссия сделать не то, что нам хочется, из этого дома, а сохранить его», — сказала Анастасия.

В то же время женщина призналась порталу, что самым любимым ее городом остается Муром. Анастасия прилетает сюда минимум раз в два года, чтобы навестить близких. Иногда в США гостит ее мать. «Муром — это моя Родина, моя гордость», — подытожила Анастасия.

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