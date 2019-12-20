В США продали церковь

В Мизуле (штат Монтана, США) продали церковь Ривер-Валли в центре города. Ее пастор Дэвид Лодвиг заявил, что спустя 129 лет организация переезжает на новое место, а здание переходит к новому владельцу — компании 308P, сообщает NBC Montana.

На данный момент церковь ищет себе новое здание, но временно остается в старом. 308P въедет туда в начале 2020 года.

Церковь была основана преподобным Иоанном Бенедиктом в 1890 году, приобрела здание в 1908 году и завершила там строительство в 1910-м, став Первой баптистской церковью. В 2015 году она сменила название на Ривер-Валли.

Ранее школьника заподозрили в поджоге деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы, которую построили в конце ХVIII века в карельском городе Кондопога. Юноша назвал себя сатанистом и сказал, что храм ему не нравится.

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