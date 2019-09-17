Церковь потребовала у кладоискателя сокровища викингов на миллион фунтов

Церковь Шотландии подала в суд на 52-летнего кладоискателя, который не желает делиться сокровищами викингов. Об этом сообщает издание The Independent.

В 2014 году Дерек Макленнан (Derek McLennan) из города Эр отыскал самый ценный клад викингов, который когда-либо находили в Великобритании. Он откопал на пляже в Шотландии несколько серебряных браслетов, золотое кольцо, крест с эмалью, золотую заколку в виде птицы и другие предметы, датируемые X веком. Спустя три года Национальный музей Шотландии приобрел их за 1,98 миллиона фунтов стерлингов (160 миллионов рублей).

Церковь Шотландии утверждает, что находка была совершена на принадлежащей ей территории. Обычно землевладельцы не могут претендовать на клады, однако Макленнана и церковь связывает письменный договор. В нем кладоискатель обещает отдать половину выручки, которую принесут сокровища. По словам представителей церкви, он не сдержал слова и стал избегать контактов. Теперь они намерены добиваться обещанного через суд.

В 2018 году сообщалось, что на острове Рюген в Германии кладоискатели-любители нашли сокровища, которые мог спрятать король Харальд I Синезубый, правивший Данией в конце X века. Во время раскопок были обнаружены 600 монет, жемчуг, ожерелья, кольца, броши и амулеты в виде молота Тора.

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