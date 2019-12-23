У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании

У председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) нашли недвижимость в Испании. Священнослужителю Русской православной церкви (РПЦ) принадлежит двухуровневый пентхаус с бассейном и площадкой для барбекю, пишет «Новая газета».

Недвижимость находится в жилищном кооперативе Mare Nostrum II, который расположен на склоне холма у моря в Альтее (провинция Аликанте). Квартира площадью более 235 квадратных метров по состоянию на 2011 год стоила 950 тысяч евро (65,6 миллиона рублей). В ней есть собственные открытая и закрытая террасы, две спальни с санузлами и другое.

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Рядом с митрополитом живет много знаменитостей, в частности, певица Тамара Гвердцители, российский продюсер Тимур Вайнштейн, режиссер Юлий Гусман, бывший премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов и украинский бизнесмен Юрий Аптекарь. Соседи редко видят здесь священнослужителя, точно известно лишь об одном его визите: тогда митрополит катался на яхте по Средиземному морю. Гораздо чаще в пентхаусе бывает мать Илариона — литератор Валерия Анатольевна Алфеева.

В августе 2019 года стало известно, что российский священнослужитель стал главным должником в своем жилищном кооперативе — митрополит не заплатил 20 тысяч евро (1,4 миллиона рублей).

В сентябре митрополит Иларион сказал, что священники в московских храмах получают зарплату от 20 до 40 тысяч рублей в месяц.

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