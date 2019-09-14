В РПЦ рассказали о зарплатах священников

Зарплаты священников в московских храмах составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Митрополит прокомментировал информацию о том, что служители церкви могут получать до миллиона рублей ежемесячно. «Это совершенно фантастические цифры, которые превышают реальные зарплаты священников в десять, двадцать или пятьдесят раз», — сказал он. По его словам, в регионах служители зарабатывают еще меньше, чем в столице.

Представитель РПЦ пояснил, что, помимо зарплаты, священники могут получать плату за совершение так называемых треб — крещения или причастия на дому, освящения машины или квартиры и других частных услуг. По его словам, церковь не устанавливает конкретную цену на это. Священник может назвать рекомендованную сумму пожертвования или совершить таинство бесплатно, если люди не могут оплатить услугу.

Также митрополит рассказал, что финансовое благополучие прихода зависит от количества прихожан и типа храмов. По его словам, самые бедные церкви находятся в сельской местности и за рубежом. Некоторым священникам приходится работать на светской работе, а в свободное время заниматься приходом бесплатно. Он подчеркнул, что все служители церкви платят налоги.

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