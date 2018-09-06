Ставропольских чиновников обязали перечислить часть зарплаты РПЦ

Сотрудников администрации Ставрополя обязали перечислить часть зарплаты на счет Русской православной церкви (РПЦ) для помощи пострадавшим от наводнения в Сибири. Об этом сообщили в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте».

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В группе выложен образец бланка заявления на имя главного бухгалтера администрации. Заявление содержит просьбу удержать из зарплаты за август сумму в размере однодневного оклада и перечислить ее на банковский счет Читинской епархии РПЦ в помощь жителям Забайкальского края, пострадавшим от наводнения летом.

«Такие заявления заставляют подписывать сотрудников ставропольской администрации. Причем задним числом, так как вычет уже произведен в последних числах августа», — говорится в посте группы.

В администрации Ставрополя пообещали изданию URA.RU прокомментировать ситуацию позже.

8 июля в Забайкальский край пришел циклон с ливнями и сильным ветром, был объявлен режим ЧС. Реки вышли из берегов, несколько районов Забайкалья оказались затоплены, в том числе Чита. Местная епархия объявила сбор средств в помощь пострадавшим.

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