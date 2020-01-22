Митрополит РПЦ опроверг наличие недвижимости в Испании

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) опроверг наличие недвижимости в Испании. Его слова передает РИА Новости.

Митрополит подчеркнул, что информацию уже опроверг ряд СМИ. «Но кому интересны опровержения? Если есть заказ на компромат, интересует компромат, а не реальность», — поделился он.

В то же время Иларион признался, что владеет квартирой у станции метро «Третьяковская» в Москве площадью 89 квадратных метров. По его словам, недвижимость была куплена в 2006 году за шесть миллионов рублей.

Свои доходы священнослужитель объяснил гонорарами за интеллектуальный труд: книги, фильмы и музыкальные произведения. «Денег хватает и на себя, и на близких, и на благотворительность», — отметил Иларион.

В декабре «Новая газета» сообщила, что митрополиту Илариону принадлежит двухуровневый пентхаус с бассейном и площадкой для барбекю. Недвижимость находится в жилищном кооперативе Mare Nostrum II, который расположен на склоне холма у моря в испанском муниципалитете Альтеа.

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