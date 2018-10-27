Американский священник покинул своих прихожан и лишился дохода ради РПЦ

Настоятель Успенского храма в Блуфилде (США) Марк Тайсон покинул Константинопольский патриархат в знак протеста против антиканонических действий патриарха Варфоломея на Украине. Его зачислили в клир Русской православной церкви заграницей, сообщает РИА Новости.

Как поведал сам священник, спустя 26 лет служения в Константинопольском патриархате он был вынужден признаться своему правящему архиерею, что совесть не позволяет ему поминать за богослужениями имя патриарха. По его словам, Варфоломей пошел на «искусственный обман», восстановив канонический статус «мятежной банды лишенных сана и дискредитированных священнослужителей на Украине». Это, по его убеждению, привело к насилию в отношении канонической Церкви и расколу — «греху, который не смыть даже кровью мученичества».

«Новая и независимая "церковь", которую он создал, состоит из идолопоклонников. Они поклоняются не Святой Троице, а ложному Богу, называемому "свободной Украиной", и отказались от Церкви своих отцов», — заявил Тайсон.

Он добавил, что вынужден покинуть «очень щедрый и любящий приход», которому служил почти 17 лет, потерял весь свой доход и рискует расстаться со множеством друзей. «Я не мятежный священник. Но я готов пойти на мучительные жертвы, чтобы больше не поминать патриарха, который вскрыл такую рану на теле Церкви», — заключил настоятель.

Священник перешел в клир Восточно-Американской епархии Русской православной церкви заграницей (в составе Московского патриархата) митрополита Илариона и уже служит на приходе в Вирджинии.

В начале октября Вселенский (Константинопольский) патриархат приступил к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине и снял анафему с глав Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. В связи с этим Русская православная церковь (РПЦ) 15 октября разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом, а 20 октября объявила Константинопольского патриарха Варфоломея раскольником по церковным канонам. Синод РПЦ увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата.

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