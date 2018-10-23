РПЦ отказалась подчиняться Константинополю

Русская православная церковь (РПЦ) не намерена подчиняться решениям Константинополя по Украине, как того ожидает вселенский патриарх Варфоломей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря Отдела внешних церковных связей Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерея Игоря Якимчука.

«Русская церковь, как и любая другая поместная Православная церковь, не обязана подчиняться решениям Константинопольского патриархата, поскольку каноны Вселенских Соборов, о которых говорит патриарх Варфоломей, не наделяют его никакими властными полномочиями вне своего патриархата», — уточнил он.

«Сейчас, когда уже давно не существует Византийской империи, а Стамбул даже не является столицей Турции, исчезли и канонические основания даже для символического первенства Константинопольского патриархата в православном мире», — подчеркнул Якимчук, комментируя слова Варфоломея о том, что его привилегии основаны на канонах Вселенских Соборов, все в православии обязаны их уважать.

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В понедельник, 22 октября, РПЦ потребовала от Константинополя извинений «за нанесение ущерба мировому православию и будущему православия на Украине».

Напряженность между церквями возникла после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Варфоломей снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). 19 октября РПЦ объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом и призвала его к покаянию.

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