Патриарх Варфоломей заявил о «черной» пропаганде против Константинополя

Константинопольский патриархат не намерен поддаваться давлению в украинском вопросе. Об этом заявил 21 октября вселенский патриарх Варфоломей, выступая перед представителями греческой общины в Турции, сообщает портал Orthodoxia.info.

Владыка пояснил, что прерогативы Вселенского патриархата основаны на решениях вселенских соборов и являются юридически обязательными для всех православных. «Нравится это нашим русским братьям или нет, достаточно скоро они поддержат решение Вселенского патриархата, так как у них не будет другого выбора», — сказал Варфоломей.

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Патриарх отметил, что ему хорошо известно об усилиях российской стороны по финансированию статей и «черной» пропаганды с целью нанести ответный удар по Константинополю. «Наши славянские братья не могут принять первенство Вселенского патриархата и нашего народа в православии», — добавил он.

15 октября Священный синод Русской православной церкви признал невозможным поддерживать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, который снял анафему с лидеров двух раскольнических православных церквей на Украине и отменил право РПЦ на Киевскую митрополию, выданное в 1686 году. Пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков пояснил, что прихожане РПЦ не смогут участвовать в богослужениях, причащаться и молиться в храмах под юрисдикцией Константинополя. Это касается в том числе храмов на горе Афон.

Варфоломей еще в сентябре направил в Киев двух экзархов для подготовки предоставления Украине автокефалии.

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