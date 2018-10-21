РПЦ констатировала потерю Вселенским патриархом статуса лидера православия

Вселенский патриарх Варфоломей, считавшийся духовным лидером православного мира, потерял свой статус после того, как РПЦ разорвала отношения с Константинополем. Такое заявление сделал глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион, передает ТАСС.

«Константинопольского патриарха нередко называют духовным лидером 300 миллионов православных верующих планеты. Теперь не менее половины от этого числа — верующие Московского патриархата — больше не находятся с ним в евхаристическом общении. Какой же он после этого общеправославный духовный лидер?» — поинтересовался священнослужитель.

Отдельно Илларион обратился к украинцам и призвал их поддержать каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. (УПЦ МП). «Я ​хотел бы призвать православных верующих Украины сохранять верность канонической Церкви и всемерно поддерживать Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, несмотря ни на какие угрозы и провокации с какой-либо стороны, несмотря на посулы и призывы раскольников и тех представителей власти, которые ради собственных политических интересов встали на путь вмешательства в дела церкви», — сказал он.

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В субботу, 20 октября, Илларион объявил, что Вселенский патриарх присоединился к расколу. «Легитимизация раскола, которая произошла на Украине, — это тяжкое каноническое преступление, за которое патриарх Варфоломей будет отвечать перед Богом на страшном суде», — говорил он.

Конфликт между православными церквями разгорелся после решений Константинопольского патриархата по Украине. 11 октября Синод снял анафему с глав непризнанных в мире Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви и продолжил процедуру предоставления автокефалии. Ранее в стране действовала только одна каноническая церковь — Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).

После этого РПЦ, а вслед за ней и РПЦЗ объявила о прекращении евхаристического общения с Вселенским патриархатом, в ответ Константинополь заявил, что продолжит общение с РПЦ, и подчеркнул, что в его приходах могут молиться и посещать таинства все православные верующие.

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