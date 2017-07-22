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В РПЦ раскритиковали опыты с кормлением священников галлюциногенами

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Митрополит Волоколамский Иларион
Митрополит Волоколамский Иларион

В Русской православной церкви раскритиковали попытку американских ученых изучить религиозный опыт с помощью галлюциногенных веществ. Слова председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона приводит РИА Новости.

«Это не имеет никакого отношения к религиозному опыту, даже если в этом эксперименте принимает участие священнослужитель, а опыт, в свою очередь, не имеет ничего общего с галлюцинацией», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Митрополит добавил, что «есть определенная разница между тем, как ветхозаветные пророки получали откровения от Бога, и ощущениями от приема галлюциногенных средств». Он также указал, что не понимает сути эксперимента и не представляет его возможных результатов. По его мнению, на православное понимание религиозного откровения инициатива ученых никак не повлияет.

Согласно опубликованному 8 июля материалу The Guardian, ученые из Университета Джонса Хопкинса в американском городе Балтимор изучают воздействие галлюциногенов на религиозный опыт. Исследователи пригласили два десятка лидеров из разных конфессий для участия в работе. Ее цель — установить, поможет ли им «трансцендентный опыт» быть более уверенными в своей деятельности и более эффективными, а также оценить, как он влияет на их религиозное мышление.

В ходе эксперимента с разницей в месяц им дают две большие дозы псилоцибина — вещества, которое содержится в галлюциногенных грибах. После приема психотропных средств они лежат на диване с маской для сна и слушают в наушниках «религиозную музыку», чтобы сильнее погрузиться в «духовное путешествие».

По словам Уильяма Ричардса (William Richards) — одного из ученых, задействованных в работе, пока ни один из участников эксперимента не пожалел о своем согласии. «В большинстве случае казалось, что у людей появлялось более глубокое понимание своего религиозного наследия. (...) Догма оживает. Они осознают, что действительно верят в то, что говорят», — отметил он. Полный анализ результатов будет проводиться после наблюдения за испытуемыми в течение одного года.

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